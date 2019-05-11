Трудовой кодекс хотят изменить в части сокращений на работе
Работника будут предупреждать о сокращении за месяц, а не за два
11 мая 2019, 09:17
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что при сокращении какой-то должности, работника, который ее занимает, должны будут предупредить за месяц, а не за два. При этом за второй месяц предполагается выплата компенсации.
Помимо этого, может быть изменен срок вынесения дисциплинарного взыскания, ограниченный месяцем с момента обнаружения поступка.
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