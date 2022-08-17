Где солнце, море и горы. Три способа получить гражданство Румынии

На протяжении 15 лет Румыния является одним из государств Евросоюза и практически ничем не отличается от других европейских стран. При этом стать гражданином не так уж трудно. О способах получения гражданства Румынии рассказала компания Assistpoint.

Кто может получить гражданство Румынии

Претендовать на подданство данной страны может, по сути, любой иностранец. Главное, чтобы он отвечал хотя бы одному из перечисленных требований:

— проживание предков на территории СССР или наличие румынских корней;

— стабильность дохода, а именно — наличие той суммы, которая будет достаточной для безбедного проживания;

— легальное проживание на территории Румынии на протяжении 8 лет;

— насильственное лишение гражданства в годы Великой Отечественной войны;

— инвестиции в бизнес в пределах страны;

— свободное владение разговорным румынским языком.

Однако существует отдельная категория мигрантов, которые не могут претендовать на гражданство данной страны. Это те, кого ранее депортировали за нарушение действующего законодательства, а также те, кто имеет судимость или преследуется полицией в другой стране.

Способы получения гражданства

Среди граждан Украины, Молдовы и России есть немало потомственных румын. Им предоставляют льготные условия получения подданства. Так, при наличии исторических связей со страной можно в течение 1-2 лет получить паспорт Румынии и пользоваться всеми правами гражданина ЕС. Ни платить пошлину, ни подтверждать знание языка, ни проживать в стране на протяжении длительного срока, ни достигать совершеннолетия в этом случае не нужно. Как раз на этой программе и специализируются юристы компании Assistpoint.

Ещё один распространённый способ, позволяющий достаточно быстро получить документ, — вступление в брак с гражданином Румынии.

Самый длительный вариант, который даёт возможность стать гражданами страны тем, кто никак с ней не связан, — это натурализация. Для этого нужно прожить не менее 10 лет на территории румынского государства. Разрешение на это можно получить, поступив в местный университет или устроившись на работу.