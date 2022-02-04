Туман и ночные морозы. О погоде в Алтайском крае 5 февраля

Выходные в Алтайском крае встретят жителей приятной погодой для зимних прогулок. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

Температура воздуха по краю составит -6…-11 градусов. Без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.

В ночь с 5 на 6 февраля столбики термометров опустятся до отметки -27 градусов.

В Барнауле ожидается -7…-9 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.