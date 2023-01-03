Туман и снег. О погоде в Алтайском крае 3 января

В некоторых районах столбики термометров могут подняться до плюсовой температуры

03 января 2023, 06:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

3 января в Алтайском крае будет по-зимнему тепло. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит -3...-8 градусов, в предгорьях местами до +2 градусов. В отдельных районах небольшой, днём местами умеренный снег, метели. В утренние часы по востоку местами возможны изморозь, туман.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. В утренние часы возможен небольшой снег.

Ветер южный, 5-10 м/с.