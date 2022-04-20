«Легенда жизни» рассказала, как добрые дела могут помочь справиться со стрессом

Турбулентное время, которое мы сейчас переживаем, отражается практически на каждом, выливаясь в периодическую тревожность. В такой ситуации любой, даже кажущийся незначительным, повод улыбнуться, падает в копилку позитивного настроя. Недавно «Легенда жизни» начала проводить негласный марафон добрых дел. Это то, что сегодня крайне необходимо. И если каждый включится в такой условный флешмоб, градус эмоциональной напряжённости обязательно снизится.

Психологи советуют: больше добрых дел

На сайте Psychologies пару лет назад опубликовали результаты исследования Йельского университета: как альтруизм влияет на ощущение стресса. Участники эксперимента ежедневно в течение двух недель отправляли отчёты, отвечая на два вопроса.

Первый: какие стрессовые события произошли за день. Второй: были ли ситуации, когда вы оказывали какую-либо помощь окружающим; причём речь шла именно о незначительных проявлениях социальной заботы.

Проанализировав эти полученные данные, учёные пришли к следующему выводу: чем больше хороших поступков совершали участники эксперимента, тем больше положительных эмоций они получали и, соответственно, лучше справлялись со стрессом.

Доброе дело питает душу и тело

Компании, которые делают добрые дела, обладают невероятной силой — уверены в «Легенде жизни». Своим примером они не только мотивируют другие компании города, но и вовлекают сотрудников и даже клиентов. Миссия компании «Легенда жизни» связана с заботой о каждом человеке и это подтверждается делами.

В Барнауле реализуется программа «Поколение выбор» благотворительного фонда «Открывая горизонты», основные направления которой — профессиональная ориентация и социальная адаптации подростков, воспитывающихся в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Куратор программы Елена Чудова рассказала, почему выбрала компанию «Легенда жизни» в качестве примера для нашей молодёжи.

«Я курирую федеральную программу „Поколение выбор“ в нашем городе. Ребятам, которые растут без родителей, очень тяжело выбрать профессию. Если в обычных семьях вопросы профориентации падают на плечи родителей, то детям из детского дома это недоступно. Профессиональный путь может быть совершенно разный, и моей целью было показать настоящие рабочие места, послушать, что люди говорят о своей работе», — отметила она.

Также Елена Чудова рассказала, что «Легенда жизни», она же барнаульская водяная компания, — профессионал своего дела. Это можно оценить по масштабам производства, налаженной логистике, и если учиться, то у профессионалов — к ним особое доверие. Здесь можно обратиться к любому специалисту, и каждый из них с радостью расскажет об организации процесса работы на своем месте, а всё потому, что здесь работают неравнодушные люди.

«Сейчас у ребят очень много ожиданий и страхов по поводу выбора профессии, и здорово, что компания позволяет увидеть настоящий рабочий процесс», — рассказала Елена.

В период высокого волнения «Легенда жизни» выпустила воду «Баланс» с добавлением магния, чтобы каждый мог поддерживать своё равновесие, а во время пандемии вышел продукт, который помогает в период восстановительной терапии — кислородная вода.

На этом список добрых дел не заканчивается, компания вместе со своими сотрудниками собрали и отправили посылки для гуманитарной помощи алтайским солдатам, которые задействованы в специальной операции на Украине.

«Легенда жизни» сдаёт на переработку пластиковые бутылки, и, кстати, клиенты тоже могут к этому присоединиться.

Что может сделать каждый прямо сейчас?

Вот примерный список простых добрых дел, которые можно сделать уже сегодня:

· помочь соседскому мальчишке в сложной ситуации;

· сдать бутылки на переработку;

· собрать мусор во дворе или парке.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Сейчас вы можете позаботиться о чистоте своего города и принять участие в экопроекте по очистке реки Пивоварки, который организует компания «Легенда жизни» под лозунгом «Чистая вода — путь к здоровью». Узнать точное время, место проведения мероприятия и задать интересующие вопросы вы можете через WhatsАpp по номеру +79619976501. Все желающие присоединяйтесь.

Наше маленькое доброе дело — эта статья. Надеемся, что она замотивирует кого-нибудь из читателей присоединиться к данному эко-проекту. Это то, что одновременно ничего не стоит, но имеет большую нематериальную ценность для всех участников процесса.