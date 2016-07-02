Турция стала самым популярным курортом у россиян за один день

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Запросы на туры в Турцию сильно возросло. По словам представителей "Яндекса" на сервисе "Яндекс.Путешествия" увеличилось в четыре раза. Отмечается, что увеличился не только спрос, но и стало больше предложений. В частности, практически за полдня количество предложений выросло с 200 до 500. Об этом пишет портал informing.ru.

Таким образом, россияне стали интересоваться турецкими курортами в три раза чаще, чем российскими.

Однако пресс-секретарь Российского Союза Туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что турецкое направление будет восстановлено только при возобновлении чартерных рейсов.

Напомним, запрет на продажу путевок в Турцию был снят после телефонного разговором между президентом России и президентом Турции.