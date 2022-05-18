Туристы пожаловались на турсервис на Алтае

Жители Новосибирской области оказались разочарованы отдыхом в Алтайском крае, сообщает «КП-Новосибирск».

Одна из жительниц сибирской столицы рассказала, что за трёхдневное путешествие они с мужем заплатили 14,9 тыс. рублей. Для пары это была первая поездка на Алтай.

Из Новосибирска туристический микроавтобус выехал в 23:00. Горожан везли на фестиваль, посвящённый цветению маральника. К 8 утра тургруппа прибыла в пункт назначения, однако праздник начался только в полдень.

«Почему нельзя было получше рассчитать время, я не знаю. Вместо извинений гид предложила нам поспать пару часов прямо в микроавтобусе. Когда мы спросили о завтраке, который включён в тур, нас отправили самих искать, где поесть. Но утром вокруг почти ничего не работало — кое-как нашли маленький магазинчик, немного перекусили», — посетовала горожанка.

Также туристы должны были посмотреть Тавдинские пещеры, но гид перепутала дорогу и не смогла их туда привести, заявив, что она «тут в первый раз и ничего не знает», а маршрут, по её словам, вообще строил другой гид, который перепутал пещеры с кемпингом с таким же названием.

Пара разочаровалась и в турбазе: сотрудники не знали, где чей номер, завтрак был невкусным, а в душевой даже не было дверки.

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В последний день путешествия гид снова попыталась отвести туристов к Тавдинским пещерам, но снова заблудилась. Люди в итоге сами нашли дорогу, а гид, по словам женщины, даже не извинилась. Кроме того, она ела шашлык за счёт экскурсантов, а на второй день поездки «так напилась, что ночью разбудила других, когда пыталась включить телевизор».

Туристы теперь требуют вернуть часть денег за поездку.