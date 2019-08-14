Турпоток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту

Туристический поток в Крым резко вырос после введения в эксплуатацию Керченского моста. Прирост составил 10%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Организованный туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым. И теперь доля операторов составляет порядка 20-22%, в отличие, например, от 10-15% прошлогодних. То есть мы видим увеличение за счет организованного сегмента. И благодаря Крымскому мосту огромное количество людей поехало на машинах", – отметила она.

Курорты Краснодарского края вообще бьют рекорды – только за первое полугодие 2019 года их посетили более 7 млн туристов. При этом сезон еще не закончился. У отдельных туроператоров прирост к прошлому году составил 25%.

Движение по автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив было открыто 16 мая 2018 года. Железнодорожную часть должны открыть в декабре 2019 года.