Twitch потребовали запретить на территории России

Компания Rambler потребовала взыскать со стриминговой платформы Twitch 180 миллиардов рублей и заблокировать ее на территории РФ. Причиной конфликта между компаниями стали трансляции АПЛ.

Rambler приобрел права на трансляции матчей Чемпионата Англии и оказался недоволен тем, что пользователи Twitch свободно стримили эти игры на своих каналах. По информации СМИ, представители "Рамблера" насчитали около 36 тысяч нарушений со стороны платформы. После этого в суд поступило заявление с требованием запретить платформу и взыскать с нее ущерб в размере 180 млрд рублей. Как уточнили представители компаний, сумма является технической и предложил ее внешний адвокат.

Сейчас компании идут на мировую, сообщает ТАСС.

Наш иск к Twitch – защита исключительных прав на трансляции матчей Английской премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями. <...> На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", – сказал представитель "Рамблера".