Тысяча на кофе и яркая термокружка. Розыгрыш от Amic и FreeMan's
Несколько простых условий и вы станете обладателем приятных призов, которые особенно полезны зимой
11 февраля 2022, 06:24
Чашка кофе и свежие новости — отличное начало дня. Для того чтобы сделать ваше утро бодрым, Amic и FreeMan's объединились и устроили розыгрыш.
На кону сертификат на 1000 рублей от самой яркой кофейни Барнаула и брендированная термокружка от Amic.
Для участия в розыгрыше нужно читать наш Instagram или просто перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с условиями.
Пара простых шагов и вы уже претендуете на несколько чашек вкусного кофе и яркий повседневный аксессуар.
13 февраля мы подведём итоги розыгрыша и озвучим имена пяти победителей, которые станут обладателями главных призов.
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