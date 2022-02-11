Тысяча на кофе и яркая термокружка. Розыгрыш от Amic и FreeMan's

Чашка кофе и свежие новости — отличное начало дня. Для того чтобы сделать ваше утро бодрым, Amic и FreeMan's объединились и устроили розыгрыш.

На кону сертификат на 1000 рублей от самой яркой кофейни Барнаула и брендированная термокружка от Amic.

Для участия в розыгрыше нужно читать наш Instagram или просто перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с условиями.

Пара простых шагов и вы уже претендуете на несколько чашек вкусного кофе и яркий повседневный аксессуар.

13 февраля мы подведём итоги розыгрыша и озвучим имена пяти победителей, которые станут обладателями главных призов.