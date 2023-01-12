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Тысячи тонн продовольствия и чучело головы лося отправили за границу с Алтая в первые дни 2023 года

За первую декаду января сертифицировано более 16 тысяч тонн сельхозпродукции, предназначенной для отправки на экспорт. Но среди них затесался и необычный товар

12 января 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В новогодние праздники из Алтайского края за границу экспортёры вывезли тонны продовольствия и довольно необычные предметы — в частности, чучело головы лося. Как сообщают "Вести Алтай", в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай рассказали, что охотничий трофей отправил житель региона самолётом в Турцию.

По данным ведомства, за первую декаду января сертифицировано более 16 тысяч тонн сельхозпродукции, предназначенной для отправки на экспорт. В основном партии состоят из зерна и продуктов его переработки, а среди получателей числятся страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.

"Мы сертифицировали более четырёхсот партий продукции, но в основном — четырнадцать с половиной тысяч тонн — более чем в десять стран мира было отправлено растениеводческой продукции. Это зерно пшеницы и крупы, которые производят наши предприятия. В основном отправки в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь. Также мы зафиксировали отправку масла растительного в Китайскую Народную Республику, и лузга гречневая, небольшая партия — 346 тонн, — тоже направлена в Китай", — рассказал глава управления Андрей Миронов.

Также по железной дороге и автотранспортом были отправлены куриные яйца в Монголию и свекловичный жом — в Латвию. Всего по итогам года из Алтайского края на экспорт отправили почти 2 млн тонн зерна и другой сельхозпродукции. Несмотря на санкции и усложнения логистики, экспортные поставки по сравнению с 2021 годом выросли на 25%. 

Комментарии 3

  • Ну башку лося понятно зачем, понятно на что намекают иностранцам... А продовольствие в таком количестве не понятно!? Это то то с какой стати туда...?
    12 января, Гость   Ответить
  • и свекловичный жом — в Латвию--------- им надо было ботву хрена отправить
    12 января, Гость   Ответить
  • В Еврокомиссии поддержали планы Эстонии приступить к конфискации финансовых активов РФ. Не только государственных, но и частных. Просто своруют деньги любого россиянина. Так что оплаты за жом на Алтае не дождутся
    12 января, Гость   Ответить
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