У алтайских коррупционеров забрали имущество на 22 млн рублей
Приобретённое на неподтверждённые доходы имущество стало государственным
27 июля 2022, 16:38
Прокуратура Алтайского края подвела итоги работы в первом полугодии 2022 года, сообщает ведомство.
«Пресечено свыше 2 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, по принятым прокурорами мерам прекращены полномочия трёх депутатов, уволены два лица за утрату доверия, в доход государства обращено приобретённое на неподтверждённые доходы имущество на сумму более 22 млн рублей», — подчеркнули в прокуратуре.
С учётом антироссийских санкций одним из приоритетных направлений оставался надзор за соблюдением прав предпринимателей. За полгода «прокуроры добились выплаты 363 млн рублей по исполненным государственным и муниципальным контрактам».
Учитывая имеющиеся в регионе проблемы, руководитель ведомства Антон Герман «потребовал не снижать наступательность надзорной деятельности».
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