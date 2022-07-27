У алтайских коррупционеров забрали имущество на 22 млн рублей

Прокуратура Алтайского края подвела итоги работы в первом полугодии 2022 года, сообщает ведомство.

«Пресечено свыше 2 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, по принятым прокурорами мерам прекращены полномочия трёх депутатов, уволены два лица за утрату доверия, в доход государства обращено приобретённое на неподтверждённые доходы имущество на сумму более 22 млн рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

С учётом антироссийских санкций одним из приоритетных направлений оставался надзор за соблюдением прав предпринимателей. За полгода «прокуроры добились выплаты 363 млн рублей по исполненным государственным и муниципальным контрактам».

Учитывая имеющиеся в регионе проблемы, руководитель ведомства Антон Герман «потребовал не снижать наступательность надзорной деятельности».

Ранее в алтайском СК рассказали, сколько чиновников привлекли к ответственности в 2021 и 2022 годах.