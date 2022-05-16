У Бритни Спирс произошел выкидыш

Известная певица Бритни Спирс сообщила о том, что она потеряла ребёнка на ранних сроках беременности. Официальное заявление она сделала вместе со своим женихом Сэмом Асгари.

«С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребёнка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя», — сказано в сообщении.

Певица поблагодарила общество за поддержку и заявила, что они с женихом будут и дальше пытаться сделать семью больше, а также попросила конфиденциальности.

Отметим, что у Бритни Спирс уже есть двое взрослых сыновей.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду рассказал о том, что его новорождённый сын умер.