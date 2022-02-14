У главы ЛДПР Жириновского диагностировали "серьезное воспаление" в мозге

Врачи диагностировали у госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал “112”.

Политик, по их информации, находится в стабильно тяжёлом состоянии и под постоянным наблюдением врачей. Подача кислорода происходит с помощью аппарата ИВЛ.

В то же время в Минздраве оценивают состояние заразившегося COVID-19 лидера партии как стабильное. В самой ЛДПР заявили, что состояние политика стабильное, а информация о воспалении в мозге — слухи.