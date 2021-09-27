У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус
Телесваха находится на лечении в больнице в Коммунарке
27 сентября 2021, 22:58, Никита Бородкин
Врачи больницы в Коммунарке подтвердили, что Лариса Гузеева, ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале, заразилась коронавирусом.
Как сообщает Mash в Telegram, у артистки кашель, повышенная температура и одышка. Сейчас ведущая находится в больнице № 40 в Коммунарке.
Гузеева сделала экспресс-тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Телеведущую госпитализировали. Уже в клинике ей провели повторное ПЦР-исследование, и оно тоже показало положительный результат.
Ранее сообщалось, что телеведущая почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации, однако информация о положительном тесте на COVID-19 опровергалась.
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