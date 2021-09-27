У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус

Врачи больницы в Коммунарке подтвердили, что Лариса Гузеева, ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале, заразилась коронавирусом.

Как сообщает Mash в Telegram, у артистки кашель, повышенная температура и одышка. Сейчас ведущая находится в больнице № 40 в Коммунарке.

Гузеева сделала экспресс-тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Телеведущую госпитализировали. Уже в клинике ей провели повторное ПЦР-исследование, и оно тоже показало положительный результат.

Ранее сообщалось, что телеведущая почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации, однако информация о положительном тесте на COVID-19 опровергалась.