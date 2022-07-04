У моста на Новом рынке бурят скважины под сваи для опор теплоснабжения. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

Новая теплосеть будет лежать на четырёх опорах, под которые смонтируют 18 свай диаметром 800 мм и погрузят на 10-метровую глубину.

Отмечается, что позднее по аналогичной технологии произведут создание опор для самого путепровода.

«Под будущим трёхпролётным путепроводом будет четыре опоры. Причём на три из них придётся по 20 свай глубиной от 14 до 16 метров, одна опора будет построена на мелкозаглубленном фундаменте», — сказал гендиректор ДСУ-4 Николай Данилин.

Он добавил, что при устройстве свай будут проводиться работы по укреплению грунта.