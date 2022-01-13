У пожарных появилась Искра. Алтайские спасатели помогли сбитому псу

Алтайские спасатели помогли сбитому псу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошёл в Благовещенке. Женщина увидела на обочине дороги умирающего пса и обратилась за помощью к спасателям. Водители, которые проезжали мимо собаки, не остановились, для того чтобы оказать ей помощь.

Пожарные приехали, забрали умирающее животное в часть и вызвали врача. На следующий день пса отвезли к ветеринарам, которые наложили ему гипс и дали обнадёживающий прогноз на его выздоровление.

Спасённую собаку пожарные назвали Искра. Теперь она останется жить в части вместе со своими спасителями.