У России вновь появился чистый государственный долг

За время пандемии чистый государственный долг России вырос и на 1 июля достиг 1,55 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Минфина.

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Долг федерального правительства на начало июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы – 13,22 триллиона рублей. Причиной разрыва стали вызванный пандемией COVID-19 кризис, падение цен на нефть и разбалансировка федерального бюджета.

Как отмечает РБК, подобное явление не угрожает стабильности бюджета, однако является символическим последствием кризиса. При этом положительная разница между активами и долгом наблюдается уже с лета 2019 года.