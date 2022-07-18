У сибирячки могут забрать четверых детей после того, как мужа посадили за избиение ребенка

У жительницы Новосибирска опека может забрать четверых детей из-за того, что она жила с мужем, который поддерживал чересчур жесткий порядок в семье, пишет «КП-Новосибирск».

История началась осенью 2021 года — когда девятилетний мальчик пришел на уроки в синяках. Оказалось, так его отчим отучал от воровства.

Экспертиза нашла у мальчика 17 синяков, ссадин и застарелых шрамов за полтора года.

«Пока шло следствие, ребенка поместили во временный приют. Недавно отчиму мальчика зачитали приговор: 6 лет колонии. Казалось бы, история закончена. Но органы опеки отказались возвращать мальчика маме и грозят забрать других детей», — отмечает издание.

Как пояснил юрист Александр Коваленин, представляющий интересы женщины, единственный аргумент для лишения сибирячки родительских прав — то, что она защищала мужа на следствии.

«Вспомните, на Руси всегда говорили: „пожалел розги — потерял ребенка“. Отец мог поставить щелбан, подзатыльник, несколько раз сын получил оплеуху — что в этом критичного и криминального?» — отметила женщина изданию.

Кстати, наказали мальчика за то, что он вынес из дома золото. Так и осталось загадкой, куда ребенок дел украшения.