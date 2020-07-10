У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус

У 18-летнего бойца алтайского студотряда, скончавшегося 8 июля, подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

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Прочее Власти назвали виновника вспышки инфекции в алтайском студотряде

В ведомстве уточнили, что 15 других проживавших в змеиногорском общежитии студентов госпитализировали. Остальных изолировали в обсерваторах.

Всего в студенческом отряде было 128 человек. Они прибыли в Змеиногорск на сбор ягод. С предприятием заключили трудовой договор.

Следственные органы по факту происшествия проводят проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели участника студенческого отряда "Магистраль".

В оперштабе Алтайского края считают, что ответственность за случившееся несет работодатель, который не обеспечил безопасность работников.