У жителей Алтая могут забрать транспорт для нужд армии. Список машин

В России для нужд армии могут забрать транспортные средства, подходящие под определённые критерии, сообщает Om1.ru.

Ранее в Telegram-канале Управления охраны и использования животного мира Министерства природы Омской области появился пост с перечнем транспортных средств, предоставляемых Вооружённым силам РФ.

«Эта норма прописана в законе „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“», — уточнили в сообщении.

Согласно приказу главы Минобороны РФ от 2014 года, во время мобилизации на нужды армии могут забрать транспорт, соответствующий критериям отбора. Изымать технику во время мобилизации могут только у юридических лиц. Автомобили частных владельцев могут поставить на учёт ВС РФ только при объявлении военного положения.

«Мобилизации подлежат гусеничные тягачи, транспортёры, бронеавтомобили, вездеходы, амфибии, болотоходы, снегоходы и квадроциклы», — следует из перечня.

В комментариях в паблике «Охотоведение» подчеркнули, что речь идёт о технике, принадлежащей различным организациям. При этом полагают, что этой возможностью вряд ли будут сильно злоупотреблять.

«Вот из Положения о военно-транспортной обязанности (утверждено указом президента Российской Федерации от 02.10.1998 № 1175, ред. от 22.10.2015), во исполнение которого принят этот перечень: 5. Военно-транспортная обязанность исполняется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями:

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в период мобилизации и в военное время — путём предоставления войскам, формированиям и органам транспортных средств и обеспечения их работы в соответствии с мобилизационными заданиями", — указали в паблике.

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