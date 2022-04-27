У жителей Алтайского края осталась неделя, чтобы отчитаться о доходах за прошлый год

Всего неделя осталась у жителей Алтайского края, чтобы задекларировать доходы за 2021 год, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Как отмечается, срок декларационной кампании завершается 4 мая.

«До этого дня отчитаться о доходах, полученных в прошлом году, необходимо индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатский кабинет, а также физическим лицам, получившим доходы, например, от продажи недвижимости или транспортных средств, которые были в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников», — говорится в сообщении.

При этом физлицам не нужно отчитываться при продаже недорогой недвижимости, если сумма по всем объектам не превысила 1 млн рублей и эта цена не ниже их реальной кадастровой стоимости.

Также не нужно предоставлять декларацию за иное проданное имущество, к примеру, транспорт и гаражи, цена которых в целом не больше 250 тысяч.

«Указанный срок — 4 мая — не распространяется на декларации, предоставляемые исключительно с целью получения социального или имущественного налогового вычета. Их можно подать в любое время в течение всего года», — подчеркнули в краевом УФНС.

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Подать декларацию можно на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Также это можно сделать через налоговую, МФЦ или по почте. Для её заполнения можно использовать компьютерную программу «Декларация» c сайта ФНС — она поможет правильно ввести данные из документов и автоматически всё рассчитает.

Уплатить исчисленный в декларации НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2022 года, резюмировали в ведомстве.