У жителя Алтая за пьяную езду конфисковали «Жигули» и обратили в доход государства

Бийчанина и ранее привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде

17 ноября 2022, 13:17

В Алтайском крае конфисковали автомобиль у мужчины, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Жителя Бийска и ранее привлекали к административной ответственности за пьяную езду, однако это не помешало ему вновь в пьяном состоянии сесть за руль ВАЗ-21053. Водителя остановили правоохранители.

«При наличии явных признаков опьянения мужчину отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование на месте показало состояние алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

Суд назначил бийчанину наказание в виде 180 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два года и обратил автомобиль в собственность государства.

Житель Алтая, которого лишили прав до 2016 года, ещё несколько лет ездил по поддельному удостоверению

Житель Алтая, которого лишили прав до 2016 года, ещё несколько лет ездил по поддельному удостоверению

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