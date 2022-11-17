У жителя Алтая за пьяную езду конфисковали «Жигули» и обратили в доход государства

В Алтайском крае конфисковали автомобиль у мужчины, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Жителя Бийска и ранее привлекали к административной ответственности за пьяную езду, однако это не помешало ему вновь в пьяном состоянии сесть за руль ВАЗ-21053. Водителя остановили правоохранители.

«При наличии явных признаков опьянения мужчину отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование на месте показало состояние алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

Суд назначил бийчанину наказание в виде 180 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два года и обратил автомобиль в собственность государства.