Убийца пятерых байкеров в Подмосковье расстрелял жертв за 15 секунд - СМИ

Фото: Victor Lisitsyn/Global look press

Подозреваемый в убийстве пятерых байкеров в Подмосковье Илья Асеев расстрелял своих жертв из полуавтоматического карабина "Верь" пятью патронами за 15 секунд, передает "Коммерсант".

Инцидент произошел утром 8 мая рядом с заброшенным пивоваренным заводом в деревне Челохово Егорьевского района. Там мотоциклисты из клуба "Дикие сердца" разбили палаточный лагерь в преддверии Дня победы и открытия летнего мотосезона. Весь день байкеры возводили импровизированную сцену, а к вечеру на поляне остались лишь несколько человек, чтобы охранять аппаратуру, мотоциклы и автомобили участников мероприятия.

Среди них оказалось несколько байкеров из клуба "Дикие сердца", две девушки и "приблудный" - подозреваемый Илья Асеев. Позже один из участников мероприятия объяснил, что Асеев не был членом клуба, не имел своего мотоцикла, а на слеты байкеров его иногда привозили приятели на задних сиденьях мотоциклов.

В ночь на воскресенье оставшаяся в лагере компания распивала спиртные напитки, а затем один из байкеров сообщил, что у него день рожденья. Газета отмечает, что подозреваемый отказался поднять рюмку за здоровье байкера и заявил, что именинник для него "никто". Затем началась потасовка, в результате которой байкеры повалили мужчину на траву и "слегка попинали его", не нанеся серьезных травм. После этого Асеев самостоятельно поднялся на ноги, отряхнулся и молча ушел в сторону Чепохово.

По словам свидетельницы расправы после ухода Асеева прошел час, а затем на груди Олега Еремина женщина увидела светящуюся красную точку. Оказалось, что это был лазерный целеуказатель, которым Асеев оснастил свой карабин. Сначала злоумышленник убил Еремина, секундой позже был убит сидевший у костра Сергей Флягин. Свидетельницы сначала не понимали, что происходит, а затем увидели Асеева, который выходил из темноты. Затем жертвами злоумышленника стали Анатолий Медведев, Алексей Эшмаков и Сергей Рубин.

По словам самого Асеева, сначала он пользовался лазером, а потом начал стрелять навскидку. Обвиняемый сказал, что он мстил только своим обидчикам и не хотел расстреливать девушек, которые "не сделали ничего плохого", а лишние жертвы Асееву "были ни к чему".

Обвиняемый после драки обиделся на байкеров, так как они унизили его перед девушками и обокрали (хотя, как оказалось, пропавший травматический пистолет Асеева выпал в траву во время потасовки). После этого мужчина на такси доехал до своего дома, взял оружие и вернулся в лагерь мотоциклистов.

Асеева обвиняют в убийстве двух и более лиц. Мужчина полностью признал свою вину и подробно рассказал о деталях инцидента, а также извинился перед родными погибших в суде.