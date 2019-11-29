Участника шоу "Танцы" на ТНТ разыскивают по подозрению в мошенничестве

Участник четвертого сезона шоу "Танцы" Эльсевар Мурадов при помощи своей популярности стал заниматься мошенничеством, пишет starhit.ru.

После проекта молодой человек основал собственную танцевальную команду, в которую набирал преимущественно девушек. Он говорил, что сотрудничает с популярным музыкальным лейблом и участницы команды смогут принимать участие в съемках клипов. После он стал собирать с танцовщиц деньги якобы на костюмы. Кроме этого он давил на жалость и постоянно просил занять ему денег в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

Когда пришло время отдавать долги, Мурадов скрылся, и одна из девушек обратилась в полицию. Информацию о съемках клипа представители компании, о которой заявлял аферист, опровергли.

Отмечается, что Эльсевар удалил все свои страницы в социальных сетях.