Участники съезда детского движения подтвердили выбор названия «Движение первых»

Делегаты первого съезда Российского движения детей и молодёжи переутвердили название организации «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее участники съезда проголосовали за то, чтобы часть «Российское движение детей и молодёжи» оставалась неизменной независимо от того, какое название выберут. После этого на голосование вынесли пять вариантов, которые могли быть частью нового названия — «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность».

В результате большинство голосов (760) отошло названию «Движение первых». Теперь движение называется так: Российское движение детей и молодёжи «Движение первых».

Новости

Политика Путин поддержал идею создать движение детей и молодежи «Большая перемена»

Напомним, что движение создали 18 декабря по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.