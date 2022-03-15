Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий

В Госдуму внесли совместный с Минобороны законопроект, который предусматривает признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, пишет РИА Новости.

«Документ разрабатывается совместно с Минобороны РФ. Такое решение даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества», — сказал он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.