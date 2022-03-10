Участок Чуйского тракта перекроют из-за движения военных колонн
Водителей просят заранее выбирать пути объезда с учётом ограничения движения
10 марта 2022, 12:18, Илья Звягинцев
Жителей Алтайского края предупредили об ограничении движения на Чуйском тракте. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Временное ограничение будет действовать c 19:40 до 22:30 на участке н.п. Жилино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д «Фирсово — Бобровка — Рассказиха» — н.п. Бобровка.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Также автомобилистам рекомендуют заранее выбирать объездные пути.
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