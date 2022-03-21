Участок трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

22 марта в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

«В связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение с 17:00 до 19:30 часов на автодороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха от посёлка Лесного до села Рассказиха», — сказано в сообщении ведомства.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать комфортный маршрут.