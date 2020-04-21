Ученики посещают школы в 10 селах Алтайского края

Школы в 10 селах Алтайского края проводят занятия очно во время режима самоизоляции, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования региона Максим Костенко.

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Прочее 11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефону или компьютеру

По его словам, речь идет о малокомплектных школах, в которых обучаются в среднем по восемь-девять человек.

При этом глава Минобрнауки уточнил, что наблюдается тенденция к снижению числа учеников, посещающих образовательные учреждения. Так, если в начале прошлой недели таких школьников было около 350, то сейчас 250.

Ранее Костенко рассказал, что порядка 11% школьников Алтайского края не имеют доступа ни к интернету, ни к гаджету. Это около 30 тысяч человек. Они получают задания непосредственно от учителя в распечатанном виде.