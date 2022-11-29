Учеников алтайской школы отправили на дистант, потому что в кабинетах «дубак»
Даже при включённых обогревателях в классных комнатах +8 градусов
29 ноября 2022, 11:45
В Алтайском крае с 28 ноября отправили на удалённое обучение учеников Кокшинской школы Советского района, сообщают «Вести Алтай».
На дистант детей отправили из-за низкой температуры в классных комнатах: даже при включённых обогревателях в кабинетах +8 градусов.
По словам учителей, проблемы с отоплением начались, когда в сельской котельной провели ремонт и в школе заменили батареи — сразу стало холоднее.
«Сделайте так, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Дети не хотят идти в школу, потому что дубак. На улице минус 30 градусов, сюда приходят — плюс пять. Нельзя так!» — возмутилась бабушка одного из учеников.
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