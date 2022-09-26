Ученые из России и ОАЭ разрабатывают технологию вызова дождя в засуху

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета совместно с коллегами из ОАЭ работают над технологией вызова дождя в засуху. Об этом сообщает РИА Новости.

Учёные отмечают, что главной задачей является «дотянуть» фронтальное облако до области засухи. Технология, которую предложили специалисты СКФУ, основывается на применении особых реагентов, повышающих время жизни облаков и их насыщенность влагой.

«Проблема, например, у коллег в ОАЭ в том, что фронтальные облака проходят над акваторией моря и выпадают осадками, не доходя до суши. В перспективе наш подход позволит дополнительно вытягивать атмосферный фронт на 50-100 километров на восток, что поможет улучшить климат и экономику многих регионов», — рассказал один из авторов проекта.

Следующим этапом исследования является экспериментальная проверка готовности реагентов.