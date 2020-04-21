Ученые: мутации сделали коронавирус еще более смертельным

Вирус SARS-COV-2 из-за мутаций имеет по меньшей мере 30 различных штаммов, что значительно осложняет борьбу с распространением пандемии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета.

Обнаруженные в Китае штаммы были одни из самых опасных и больше схожи с теми, что распространились в Европе. В США же люди заражаются более слабой версией вируса.

Авторы исследования утверждают, что нашли первые доказательства зависимости тяжести течения заболевания от мутаций вируса. Они доказали это, изучая процесс заражения и уничтожения клеток вирусом.

Выяснилось, что наиболее опасные разновидности вируса были обнаружены в Китае, Италии и Испании, а также Нью-Йорке – эпицентре пандемии в США. При этом на остальной территории страны распространены менее опасные штаммы.

Напомним, что на данный момент общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,4 миллиона человек. Скончалось от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, около 170 тысяч человек.

Как ранее сообщил amic.ru, на 20 апреля в России было зарегистрировано почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Алтайском крае COVID-19 выявлен у 86 человек, среди которых 11 детей. Девять человек уже выздоровели.