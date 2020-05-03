Ученые нашли еще один способ заразиться коронавирусом

Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, к таким результатам пришли по итогам совместной работы голландские ученые из нескольких вузов Нидерландов, сообщает портал Eurekalert.

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Исследователи проанализировали, как воздействует коронавирусная инфекция на клетки кишечника и сделали вывод, что последние не могут противостоять ей и быстро заражаются.

Это подтверждается и частым проявлением у больных COVID-19 таких симптомов, как диарея и тошнота. Кроме того, в их стуле также имеются вирусные частицы, что подтверждает результаты работы ученых.

На основании полученных данных ученые констатировали, что заразиться коронавирусом можно, если не соблюдать правила гигиены, такие как регулярное мытье рук.