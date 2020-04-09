Ученые нашли неожиданный способ подавить коронавирус за два дня

Совместная работа австралийских ученых и врачей по поиску препарата от коронавируса увенчалась успехом, сообщает издание Antiviral Research.

Исследователям удалось выяснить, что клетки, зараженные коронавирусом, удается излечить лекарством против паразитов. Речь идет об ивермектине.

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Его введение сводило ближе к нулю действие коронавируса всего за двое суток. Так, спустя 24 часа доля вирусной РНК снижается на 93%, а через 48 часов – на 99%.

В то же время препарат не оказал токсического воздействия на сами клетки. В связи с этим ученые предложили провести клинические испытания, чтобы проверить на практике полученные результаты.

Они выразили мнение, что ивермектин способен снизить вирусную нагрузку, предотвратить развитие осложнений и снизить риск массового заражения.