Ученые нашли самую кровожадную кошку на Земле

Самым смертоносным представителем кошачьих на Земле является африканская черноногая кошка, пишут "Известия" со ссылкой на портал LiveScience.

Отмечается, что этот мелкий хищник весом до трех кг за одну ночь может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода охоты (в плане количества).

По словам биологов, черноногие коты имеют ускоренный метаболизм, в связи с чем им постоянно необходимо добывать себе пропитание. За одну ночь эти небольшие зверьки уничтожают от 10 до 14 грызунов. Таким образом, в среднем кошка этого вида ловит жертву каждые 50 минут.

Процент успеха на охоте достигает 60%, что в три раза превышает аналогичный показатель у львов.