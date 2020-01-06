Ученые назвали напиток для снижения давления

Ученые из Хельсинкского университета заявляют о пользе брусничного сока для гипертоников. Длительное употребление напитка из этой ягоды помогает снизить давление и улучшает функционирование сосудов, передает ТАСС со ссылкой на издание Medical Xpress.

"В ходе эксперимента лабораторным крысам с повышенным давлением в течение 8-10 недель давали сок брусники, клюквы и черной смородины. Содержащиеся в этих ягодах вещества – полифенолы – снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Разбавленный брусничный сок значительно снижает давление, а концентрированный – улучшает функционирование сосудов. Эффект от двух других соков оказался менее выраженным", – сказано в издании.

При этом ученые подчеркивают: брусничный сок – это не замена медицинским препаратам, но хорошая добавка к пище.

И кстати, пока непонятно, какое именно вещество, содержащееся в бруснике, дает такой эффект.