Ученые назвали новую версию появления коронавируса

Коронавирус мог приспособиться к человеческому организму еще в 2012 году, заявили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон. Статья исследователей опубликована в Independent Science News.

Ученые обнаружили записи врача, который лечил шестерых горняков из китайской провинции Юньнань, которые до этого две недели очищали шахту от помета летучих мышей. У пациентов имелись все характерные для коронавируса симптомы: сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и пневмония.

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Нескольких больных в процессе лечения пришлось подключить к аппаратам ИВЛ, а в результате трое рабочих умерли.

Позднее образцы анализов направили в лабораторию в Ухане, где местные специалисты подтвердили, что все пациенты болели коронавирусом. Таким образом, Латэм и Уилсон предполагают, что COVID-19 уже давно приспособился к человеческому организму.