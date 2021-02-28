Ученые назвали опасность диеты с высоким уровнем фруктозы

Ученые из Великобритании обнаружили связь между диетой с высоким уровнем фруктозы и повреждениями иммунной системы, сообщает "МедикФорум".

Исследование показало, что избыток фруктозы в рационе разрушительно влияет на иммунитет. В частности фруктоза способна провоцировать воспаления иммунной системы и приводить к большому количеству реактивных молекул, утверждают британцы.

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При таких воспалениях повреждаются клетки и ткани, из-за чего весь организм перестает работать в полную силу. Это, в свою очередь, приводит к повышенному риску развития различных заболеваний.

Отметим, что фруктоза – это естественный сахар из фруктов, фруктовых соков, некоторых овощей и мёда. Это также основной компонент обычного сахара, а кукурузный сироп с высоким уровнем фруктозы используется для подслащивания многих переработанных продуктов и напитков.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заменять сахар фруктозой, употребляя ее отдельно, опасно для здоровья. По его словам, она приносит пользу только в ягодах и фруктах. Специалист заметил, что вместе с ростом употребления фруктозы среди американского населения вырос уровень ожирения и диабета.