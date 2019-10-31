Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследователи из США и Финляндии выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины больше всего рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает канал "360".

Ученые Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете изучили истории болезни тысячи людей разных рас и мест проживания.

По результатам исследования самый опасный возраст у мужчин начинается после 40 лет. Ученые советуют особо внимательно следить за своим здоровьем в этот период.

У женщин опасный возраст начинается после 30 лет. В это время риск инфаркта или инсульта становится гораздо выше, чем когда-либо.