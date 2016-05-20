Ученые посчитали сколько настоящих друзей может быть у человека

Ученые из Австралии выяснили, что у человека может быть не больше пяти настоящих друзей, сообщает данные исследования МИР24. Такие выводы были сделаны после анализа сообщества охотников-собирателей, которое сравнили их с современными сообществами.

Максимальное число друзей человека в социуме составляет 132 человека. Но далеко не все они являются друзьями. В большинстве это одноклассники, одногруппники, бывшие и нынешние коллеги. Что же касается лучших друзей, то их в среднем не бывает больше пяти.

Ученые объясняют это тем, что у пятерки близких друзей есть общий эмоциональный тип привязанности. Впоследствии именно эти пять человек обеспечивают связь с остальными 132-мя участника группы.