Ученые рассказали, как быстрее запоминать новую информацию

Усваивание новой информации дома, на работе и в другой привычной обстановке происходит намного медленнее, чем в незнакомом месте, считает группа ученых, исследование которых опубликовано в журнале Neuron.

Как отмечается, в иной локации активнее вырабатывается дофамин – гормон, отвечающий за систему поощрений. Так, у человека улучшается настроение, и он становится более мотивированным. Эти качества можно использовать для плодотворного обучения, поскольку информация усваивается быстрее, а запоминается – надолго.

Основываясь на результатах научной работы, исследователи отметили, что людям стоит чаще вырываться за пределы привычной повседневности и получать новый опыт. При этом обстановка для обучения не должна отличаться каким-то особым видом или атмосферой, главное – она должна быть в новинку для мозга.