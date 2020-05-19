Ученые рассказали, какие продукты вызывают старение

Ученые из испанского Университета Наварры перечислили продукты, которые ускоряют старение, пишет La Vanguardia.

Как отмечается, пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток. К таким продуктам относятся: хлебобулочные изделия, снеки, десерты, сладкие кукурузные хлопья, полуфабрикаты, переработанные мясные продукты и газированные напитки.

Кроме того, такая пища обладает высоким содержанием сахара, соли, жиров, красителей и консервантов, а также скудным количеством витаминов и клетчатки, что также неблагоприятно сказывается на здоровье.

Исследователи подчеркивают, что активное поедание сверхобработанной пищи уменьшает теломеры – концевые участки хромосом. При этом их укорачивание с возрастом совершенно естественно для организма, однако злоупотребление (от трех порций в день) такими продуктами может ускорить этот процесс в два раза.