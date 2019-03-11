Ученые рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Хакеры могут завладеть паролями пользователя и данными его банковской карты
11 марта 2019, 11:04, Роман Кильмяшкин
Бельгийские ученые из университета Левена установили, как хакеры взламывают Wi-Fi и к каким последствиям это может привести, сообщает ФАН.
Как выяснилось, разработанная злоумышленниками программа обходит технологию сетевой безопасности Wireless Protected Access 2 и получает доступ к данным пользователей.
Этот универсальный способ взлома опасен для всех телефонов, имеющих доступ к Wi-Fi. Хакеры могут похитить у них логины и пароли, контакты, а также данные банковской карты.
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