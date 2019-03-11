Ученые рассказали об опасности взлома Wi-Fi

Бельгийские ученые из университета Левена установили, как хакеры взламывают Wi-Fi и к каким последствиям это может привести, сообщает ФАН.

Как выяснилось, разработанная злоумышленниками программа обходит технологию сетевой безопасности Wireless Protected Access 2 и получает доступ к данным пользователей.

Этот универсальный способ взлома опасен для всех телефонов, имеющих доступ к Wi-Fi. Хакеры могут похитить у них логины и пароли, контакты, а также данные банковской карты.