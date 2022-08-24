Учёные создали заменитель мяса из личинок мучных хрущаков

Исследователи из Южной Кореи создали заменитель мяса из сахара и белков, извлечённых из тела личинок мучных хрущаков — насекомых, которых используют в лабораториях для опытов и кормления мелких животных. Об этом сообщила пресс-служба Американского химического общества (ACS).

Учёные отмечают, что рост цен на мясо и глобальное потепление заставляет людей иначе взглянуть на «возможность употребления в пищу насекомых».

«Их тело содержит в себе все необходимые жирные кислоты, витамины, минералы и белки. Мы надеемся, что разработанная нами методика обработки личинок мучных хрущаков приведёт к появлению искусственных аналогов мяса и „мясных соусов“ на базе этих насекомых», — заявил профессор южнокорейского университета Вонкван в Иксане Чо Ынхи.

Профессор Чо Ынхи и его коллеги заинтересовались, можно ли сделать такие пищевые продукты более интересными для потребителей путём их жарки и добавления различных пищевых добавок, которые бы сделали запах и вкус похожим на мясо.

Анализ указал на то, что «мясные» ароматы можно усилить при прожарке целых или перемолотых личинок хрущаков, если предварительно обработать их при помощи сахара и некоторых других простых реагентов. Последующие опыты и дегустация конечного продукта показали, что съедобная паста из белков личинок хрущака приобрела типично мясной вкус и аромат.

Как надеются учёные, их методика послужит основой для создания новых марок заменителей животного мяса, а также различных соусов и заправок.