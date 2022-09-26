Ученые установили, что появление лишнего веса не зависит от питания
Истинные причины возникновения ожирения на данный момент специалистам неизвестны
26 сентября 2022, 09:25, Илья Звягинцев
Исследователи Института ван Аделя установили, что возникновение ожирения не зависит от питания. Результаты их работы опубликовали в журнале Nature Metabolism.
Специалисты провели анализ более 150 пар близнецов, а также эксперименты на мышах.
Установлено, что только в 50% случаев появление лишнего веса было связано с наследственностью и образом жизни. У остальных учёные зафиксировали явление фенотипической изменчивости.
По мнению специалистов, на возникновение ожирения может влиять ряд факторов, но истинные причины его появления на данный момент им неизвестны.
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