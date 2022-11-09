Учёные выяснили, что чувствует человек во время смерти

Специалисты Нью-Йоркского университета Лангон узнали, что чувствует человек во время смерти. Об этом сообщает Neuroscience News.

«Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания, предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью», — сказано в сообщении.

Специалисты опросили 567 мужчин и женщин, которые пережили клиническую смерть. Каждый пятый из них заявил о том, что может с точностью воспроизвести свои мысли и чувства в момент смерти.

Люди рассказывали, что воспринимали происходящее спокойно, а также анализировали свою жизнь и совершённые ранее действия.

При этом учёные фиксировали мозговую активность.