Учёные выяснили, что чувствует человек во время смерти
Мозг человека в этот момент работает на полную, что отправляет его к воспоминаниям и анализу
Специалисты Нью-Йоркского университета Лангон узнали, что чувствует человек во время смерти. Об этом сообщает Neuroscience News.
«Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания, предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью», — сказано в сообщении.
Специалисты опросили 567 мужчин и женщин, которые пережили клиническую смерть. Каждый пятый из них заявил о том, что может с точностью воспроизвести свои мысли и чувства в момент смерти.
Люди рассказывали, что воспринимали происходящее спокойно, а также анализировали свою жизнь и совершённые ранее действия.
При этом учёные фиксировали мозговую активность.