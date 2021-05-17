Учёные выяснили, что нужно есть, чтобы избавиться от стресса

Диета, богатая фруктами и овощами, снижает уровень стресса. Как пишет "МедикФорум", к такому выводу пришли австралийские учёные университета Эдит Коуэн.

В исследовании изучалась связь между потреблением фруктов и овощей и уровнями стресса более чем у 8600 австралийцев в возрасте от 25 до 91 года.

Результаты показали, что у людей, которые ежедневно ели не менее 470 граммов фруктов и овощей, уровень стресса на 10% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 230 граммов.

"Мы обнаружили, что люди, которые потребляют больше фруктов и овощей, меньше подвержены стрессу, чем люди с меньшим потреблением, что предполагает, что диета играет ключевую роль в психическом благополучии", – рассказала ведущий научный сотрудник Симоне Радавелли-Багатини.

Новости

Общество Врач рассказала об опасности маринада для шашлыка

По её словам, овощи и фрукты содержат важные питательные вещества, такие как витамины, минералы, флавоноиды и каротиноиды, которые могут уменьшить воспаление и окислительный стресс и, следовательно, улучшить психическое состояние.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева перечислила полезные для печени продукты. Специалист рассказала, что в первую очередь для печени полезен белок. При этом желательно, чтобы он не содержал насыщенных жиров в большом количестве.