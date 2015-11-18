Ученые выяснили, как завтрак влияет на успеваемость в школе

В исследовании британских диетологов приняли участие пять тысяч учеников из ста школ. За ними наблюдали от 6 до 18 месяцев. В итоге стало известно, что завтраки повышают успеваемость школьников.