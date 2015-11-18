Ученые выяснили, как завтрак влияет на успеваемость в школе
В исследовании британских диетологов приняли участие пять тысяч учеников из ста школ. За ними наблюдали от 6 до 18 месяцев. В итоге стало известно, что завтраки повышают успеваемость школьников.
18 ноября 2015, 13:40
Британские диетологи из Кардиффского университета выяснили, что завтраки существенно повышают успеваемость школьников, сообщает "Лента.ру".
Сначала ученые опросили пять тысяч учеников в возрасте от 9 до 11 лет из ста начальных школ Великобритании и выяснили особенности режима их питания и меню. После этого диетологи от 6 до 18 месяцев следили за изменением успеваемости детей.
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Оказалось, что завтракающие школьники в среднем учились в два раза лучше остальных. При этом эксперты обращали внимание на качество пищи: нездоровое питание (чипсы и сладости) отражались на успеваемости не лучшим образом, а ведь такими высокоуглеводными завтраками питался каждый пятый ученик.
Ученые утверждают, что они провели крупнейшее исследование, которое подтверждает важность утреннего питания для повышения успеваемости детей, и тем самым поставили точку в спорах о целесообразности школьных завтраков.
Сначала ученые опросили пять тысяч учеников в возрасте от 9 до 11 лет из ста начальных школ Великобритании и выяснили особенности режима их питания и меню. После этого диетологи от 6 до 18 месяцев следили за изменением успеваемости детей.
Читайте также: Чем и за сколько будут кормить в школьных столовых края в новом учебном году?
Оказалось, что завтракающие школьники в среднем учились в два раза лучше остальных. При этом эксперты обращали внимание на качество пищи: нездоровое питание (чипсы и сладости) отражались на успеваемости не лучшим образом, а ведь такими высокоуглеводными завтраками питался каждый пятый ученик.
Ученые утверждают, что они провели крупнейшее исследование, которое подтверждает важность утреннего питания для повышения успеваемости детей, и тем самым поставили точку в спорах о целесообразности школьных завтраков.
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