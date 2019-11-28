Ученые выяснили, какая опасность подстерегает людей в домах и квартирах

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что жилые дома и квартиры – это благоприятная среда для распространения особо опасных бактерий, которые устойчивы к антибиотикам, пишет MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы, полученные из ноздрей, подмышек и паха людей. Отмечается, что они живут с детьми, которые прошли курс лечения от стафилококка. Также ученые изучали образцы домашних животных. Оказалось, что эта бактерия есть у половины людей и трети питомцев.

Стафилококк обнаружили на полотенцах, телефонах, компьютерных клавиатурах, на дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, простынях, выключателях света и других местах.

Американские ученые рекомендовали мыть руки перед приготовлением еды и после туалета. Это снизит вероятность распространения бактерии. Специалисты также посоветовали отказаться от приема ванны и дважды в день чистить зубы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выяснили, что губка для мытья посуды может содержать более 350 разных видов бактерий, вызывающих инфекционные заболевания.